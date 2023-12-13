4 200 гривень до пенсії: хто з пенсіонерів отримає надбавки

У поточному році Верховна Рада України прийняла закон щодо додаткових виплат до пенсій для окремих груп громадян. Про те, хто може розраховувати на ці надбавки, читайте далі.

Хто може розраховувати на надбавки

Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Читайте також: Призначення пенсії: кому і за яких умов прийдеться звернутися до суду

Відповідно до прийнятого ще у травні законопроєкту №8032, щомісячні додаткові виплати у розмірі 4 200 гривень з подальшою індексацією можуть отримувати наступні категорії осіб:

дисиденти;

ті, хто мають статус борців за незалежність України у XX столітті й зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу й реабілітовані у встановленому законом порядку.

Володимир Вʼятрович Нардеп, ініціатор законопроєкту Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості. Я завжди казав, що там де пам’ятають загиблих - будуть ті, хто захищає живих. Але нарешті ми пам’ятаємо ще й живих. Це правильний сигнал українському суспільству, ветеранам і нинішнім борцям за незалежність. Україна - держава, яка вміє бути вдячною. Україна шанує своїх героїв.

Який розмір пенсій в Україні у 2023 році

Середній розмір пенсії в Україні у 2023 році становить 5 350 гривень. Мінімальна пенсія – 2 093 гривні.

При цьому, є і ті пенсіонери, які отримують менш як 2 000 гривень, згідно зі статистикою ПФУ, таких – 0,6% від загальної кількості. В цей час інші отримують:

29,5% пенсіонерів мають виплати від 2 001 до 3 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

10,4% – більш як 10 000 гривень.

Із закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання. А перебування на високих державних посадах – не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.