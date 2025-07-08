Як працюючі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії

Пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на відпочинок, мають право на доплату. Надбавка до пенсії здійснюється за допомогою перерахунку.

Яка доплата є для працюючих пенсіонерів

Працюючим пенсіонерам можуть перерахувати виплати й таким чином збільшити їхній розмір, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо пенсіонер після виходу на пенсію продовжує працювати та накопичує щонайменше 24 місяці страхового стажу, його пенсія підлягає перегляду з урахуванням нових даних.

При цьому існує можливість отримати доплати навіть за меншого стажу – за заявою до Пенсійного фонду та за наявності документів, що підтверджують. Автоматично пенсії перерахували таким громадянам, які отримують пенсії:

за віком, по інвалідності, в тому числі, обчислені в розмірі пенсії за віком;

за вислугу років при умові, що станом на 1 квітня досягли пенсійного віку.

Що потрібно для перерахунку

Щоб ініціювати перерахунок, пенсіонеру необхідно подати до ПФУ заяву та такі документи:

паспорт;

ІНН;

довідку з місця роботи та (за потреби) довідку про зарплату.

Які пенсії не підлягають перерахунку

Деякі пенсії не підлягають перерахунку у 2025 році. До них належать:

пенсії, розмір яких після 1 квітня 2023 року перераховувався за зверненнями особи з дорахуванням стажу, стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії);

виплати осіб, для яких проводився після 1 квітня 2023 року перехід з одного виду пенсії на інший;

пенсії за вислугу років до досягнення особами пенсійного віку.

Важливо! Пенсії працюючим пенсіонерам в Україні перераховують щорічно з 1 квітня.