Плюс 800 гривень до пенсії: хто може збільшити свої виплати

Деякі пенсіонери мають право на щомісячну доплату до виплат у розмірі 837 гривень. Щоб її отримати, треба відповідати певним умовам.

Хто може претендувати на надбавку

Щоб звернутися по таку доплату, потрібно відповідати наступним умовам:

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досягнути 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Які документи знадобляться

Українці, які отримують пенсію по інвалідності, оформити цю надбавку не можуть. Необхідність постійного догляду має бути підтверджена лікарями документально.

Потрібно написати заяву та надати разом з нею такі документи:

висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.

Розмір такої надбавки становить 837 гривень, тобто 40% від прожиткового мінімуму. Відповідно, коли зросте прожитковий, можна чекати й на збільшення доплати.