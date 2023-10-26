Плюс 800 гривень до пенсії: хто може збільшити свої виплати
26 жовтня 2023, 10:06Читать новость на русском
Джерело:Постанова КМУ
Деякі пенсіонери мають право на щомісячну доплату до виплат у розмірі 837 гривень. Щоб її отримати, треба відповідати певним умовам.
Хто може претендувати на надбавку
Щоб звернутися по таку доплату, потрібно відповідати наступним умовам:
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- досягнути 80 років і більше;
- самостійно проживати;
- потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;
- отримувати пенсію за віком.
Які документи знадобляться
Потрібно написати заяву та надати разом з нею такі документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;
- паспорт;
- ідентифікаційний номер;
- витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.
Розмір такої надбавки становить 837 гривень, тобто 40% від прожиткового мінімуму. Відповідно, коли зросте прожитковий, можна чекати й на збільшення доплати.