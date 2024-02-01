Пенсіонери, які отримують дітей, можуть мати надбавку до пенсії

Певна категорія пенсіонерів може отримувати регулярну надбавку до основної виплати. Це відбувається за умови, що людина не працює, не зареєстрована як ФОП і утримує дітей віком до 18 років.

Надбавка на дітей

Надбавка на дітей виплачується на кожну дитину і призначається до різних видів пенсійних виплат, таких як за віком, по інвалідності та за вислугою років.

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Для отримання цієї надбавки пенсіонер повинен надати документи, які підтверджують відсутність інших джерел доходу, що може бути основою для обчислення єдиного внеску на соціальне страхування:

Трудову книжку або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.

Копію наказу (розпорядження) про звільнення з роботи.

Дані про застраховану особу.

Відомості про відсутність державної реєстрації ФОП.

Якщо йдеться про випадок працевлаштування, факт звільнення з роботи повинен бути підтверджений особистою заявою, вказаною датою припинення праці та обставинами.

Хто може отримати надбавку

Надбавка до пенсії на неповнолітніх дітей призначається тільки одному з батьків до того часу, поки дитина не досягне 18 років.

Діти, які є особами з інвалідністю з дитинства, або діти з інвалідністю, не мають права на отримання надбавки до пенсії.

Як отримати доплату

! Ті, хто отримують цю надбавку, повинні вчасно повідомляти Пенсійний фонд України про своє трудове працевлаштування або зайнятість підприємницькою діяльністю. У випадку невиконання цього обов'язку виплата надбавки до пенсії може бути припинена

Для призначення надбавки потрібно подати такі документи:

Заяву про призначення або перерахунок пенсії. Паспорт. Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Трудову книжку або інші документи, які підтверджують відсутність роботи та підприємницької діяльності. Свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера. Довідку з місця проживання про перебування на утриманні або про спільне проживання з пенсіонером. Довідку від органу соціального захисту про те, що людина не отримує допомогу на дитину.

Заяву та всі необхідні документи можна подати: