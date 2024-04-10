Доплата майже 1 тисяча гривень: кому з пенсіонерів вона доступна

Українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії. Деякі з цих надбавок призначаються автоматично, для інших потрібно звертатися у індивідуальному порядку.

Як отримати надбавку по стану здоров'я

Ця виплата призначається у індивідуальному порядку. Доплата надається, лише у тому випадку, якщо пенсіонер відповідає певним критеріям.

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Особа має:

бути старше 80 років;

проживати самостійно;

потребувати догляду від сторонніх осіб за станом здоровёя;

отримувати пенсію за віком.

Зараз розмір цієї надбавки – 944 гривні. Така доплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, якщо зростає це значення, збільшується і надбавка.

Яка надбавка надається за віком

Для оформлення такої доплати, особа має надати ПФУ підтверджувальні документи про відповідний стан здоров'я.

Така доплата призначається пенсіонеру автоматично у місяць, коли він досягає визначеного віку. Головною умовою є те, що розмір щомісячної пенсії особи менший за 10 340,35 гривні.

Зараз надбавка за віком така: