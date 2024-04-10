Как получить надбавку по состоянию здоровья

Эта выплата назначается в индивидуальном порядке. Доплата предоставляется, только в том случае, если пенсионер соответствует определенным критериям.

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Лицо должно:

быть старше 80 лет;

проживать самостоятельно;

нуждаться в уходе от посторонних лиц по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Сейчас размер этой надбавки – 944 гривны. Такая доплата рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, если растет это значение, увеличивается и надбавка.

Обратите внимание! Для оформления такой доплаты, лицо должно предоставить ПФУ подтверждающие документы о соответствующем состоянии здоровья.

Какая надбавка предоставляется по возрасту

Такая доплата назначается пенсионеру автоматически в месяц, когда он достигает определенного возраста. Главным условием является то, что размер ежемесячной пенсии лица меньше чем 10 340,35 гривны.

Сейчас надбавка по возрасту такова: