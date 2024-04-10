Як отримати надбавку по стану здоров'я
Ця виплата призначається у індивідуальному порядку. Доплата надається, лише у тому випадку, якщо пенсіонер відповідає певним критеріям.
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Особа має:
- бути старше 80 років;
- проживати самостійно;
- потребувати догляду від сторонніх осіб за станом здоровёя;
- отримувати пенсію за віком.
Зараз розмір цієї надбавки – 944 гривні. Така доплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно, якщо зростає це значення, збільшується і надбавка.
Яка надбавка надається за віком
Така доплата призначається пенсіонеру автоматично у місяць, коли він досягає визначеного віку. Головною умовою є те, що розмір щомісячної пенсії особи менший за 10 340,35 гривні.
Зараз надбавка за віком така:
- особи від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.