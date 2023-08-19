Надбавки для пенсіонерів: хто може отримати додаткові виплати
Уряд запровадив додаткові виплати для пенсіонерів, щоб збільшити розмір їхньої пенсії. Деякі надбавки призначаються автоматично, для отримання інших необхідно звернутися у ПФУ.
Які надбавки мають українські пенсіонери
Розмір додаткових виплат визначається індивідуально. В залежності від віку, стажу, стану здоров'я пенсіонера.
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- Доплата за віком
Така виплата призначається автоматично. Проте, ця надбавка не надається тим, у кого розмір пенсії не більше ніж 10 340 гривень.
- 300 гривень – від 70 до 75 років;
- 456 гривень – від 75 до 80 років;
- 570 гривень – старше 80 років.
Надбавка надається щомісяця до основної суми пенсії.
- Доплата від ООН
Ця міжнародна допомога надається пенсіонерам, які належать до визначених категорій:
- ВПО чи жителі прифронтових територій;
- особи, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
- громадяни, які мають пенсію менш як 3 тисячі гривень.
Щоб отримати допомогу, залиште заявку через "єДопомогу".
- Допомога особам, що потребують
Надбавка для громадян, що мають отримувати пільги у зв'язку з певними обставинами. Сума цієї виплати – 800 гривень. На цю надбавку мають право:
- пенсіонери від 80 років;
- особи, що потребують спеціального догляду;
- громадяни, які проживають на самоті й не мають працездатних близьких родичів.
Ця виплата призначається індивідуально у ПФУ. Щоб її отримати, вам необхідно звернутися у найближчий Пенсійний фонд офлайн або онлайн.