Надбавки для пенсіонерів: хто може отримати додаткові виплати

Уряд запровадив додаткові виплати для пенсіонерів, щоб збільшити розмір їхньої пенсії. Деякі надбавки призначаються автоматично, для отримання інших необхідно звернутися у ПФУ.

Які надбавки мають українські пенсіонери

Розмір додаткових виплат визначається індивідуально. В залежності від віку, стажу, стану здоров'я пенсіонера.

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Доплата за віком

Така виплата призначається автоматично. Проте, ця надбавка не надається тим, у кого розмір пенсії не більше ніж 10 340 гривень.

300 гривень – від 70 до 75 років;

456 гривень – від 75 до 80 років;

570 гривень – старше 80 років.

Надбавка надається щомісяця до основної суми пенсії.

Доплата від ООН

Ця міжнародна допомога надається пенсіонерам, які належать до визначених категорій:

ВПО чи жителі прифронтових територій;

особи, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;

громадяни, які мають пенсію менш як 3 тисячі гривень.

Допомога від ООН вираховується індивідуально і рівна різниці розміру пенсії та 3 тисяч гривень. Тобто, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, його надбавка становитиме 500 гривень.

Щоб отримати допомогу, залиште заявку через "єДопомогу".

Допомога особам, що потребують

Надбавка для громадян, що мають отримувати пільги у зв'язку з певними обставинами. Сума цієї виплати – 800 гривень. На цю надбавку мають право:

пенсіонери від 80 років;

особи, що потребують спеціального догляду;

громадяни, які проживають на самоті й не мають працездатних близьких родичів.

Ця виплата призначається індивідуально у ПФУ. Щоб її отримати, вам необхідно звернутися у найближчий Пенсійний фонд офлайн або онлайн.