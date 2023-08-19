Какие надбавки имеют украинские пенсионеры
Размер дополнительных выплат определяется индивидуально. В зависимости от возраста, стажа, состояния здоровья пенсионера.
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- Доплата по возрасту
Такая выплата назначается автоматически. Однако эта надбавка не предоставляется тем, у кого размер пенсии не больше 10 340 гривен.
- 300 гривен – от 70 до 75 лет;
- 456 гривен – от 75 до 80 лет;
- 570 гривен – старше 80 лет.
Прибавка предоставляется ежемесячно в основную сумму пенсии.
- Доплата от ООН
Эта международная помощь предоставляется пенсионерам, относящимся к определенным категориям:
- ВПЛ или жители прифронтовых территорий;
- лица, не получавшие денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023;
- граждане, имеющие пенсию менее 3 тысяч гривен.
Чтобы получить помощь, оставьте заявку через "єДопомогу".
- Помощь нуждающимся лицам
Надбавка для граждан, получающих льготы в связи с определенными обстоятельствами. Сумма этой выплаты – 800 гривен. На эту надбавку вправе:
- пенсионеры от 80 лет;
- лица, нуждающиеся в специальном уходе;
- граждане, проживающие в одиночестве и не имеющие трудоспособных близких родственников.
Эта выплата назначается индивидуально в ПФУ. Чтобы его получить, вам необходимо обратиться в ближайший Пенсионный фонд офлайн или онлайн.