Які надбавки мають українські пенсіонери

Розмір додаткових виплат визначається індивідуально. В залежності від віку, стажу, стану здоров'я пенсіонера.

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  • Доплата за віком

Така виплата призначається автоматично. Проте, ця надбавка не надається тим, у кого розмір пенсії не більше ніж 10 340 гривень.

  • 300 гривень – від 70 до 75 років;
  • 456 гривень – від 75 до 80 років;
  • 570 гривень – старше 80 років.

Надбавка надається щомісяця до основної суми пенсії.

  • Доплата від ООН

Ця міжнародна допомога надається пенсіонерам, які належать до визначених категорій:

  • ВПО чи жителі прифронтових територій;
  • особи, які не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
  • громадяни, які мають пенсію менш як 3 тисячі гривень.

Щоб отримати допомогу, залиште заявку через "єДопомогу".

  • Допомога особам, що потребують

Надбавка для громадян, що мають отримувати пільги у зв'язку з певними обставинами. Сума цієї виплати – 800 гривень. На цю надбавку мають право:

  • пенсіонери від 80 років;
  • особи, що потребують спеціального догляду;
  • громадяни, які проживають на самоті й не мають працездатних близьких родичів.

Ця виплата призначається індивідуально у ПФУ. Щоб її отримати, вам необхідно звернутися у найближчий Пенсійний фонд офлайн або онлайн.