До 3 тисяч гривень надбавки: хто може розраховувати на виплати вже влітку

Влітку певні категорії українців отримають надбавку до пенсії та одноразові виплати. Розмір яких коливатиметься від 300 гривень до понад 3 000 гривень.

Хто з пенсіонерів отримає надбавку влітку

Виплату до Дня незалежності України нарахують особам, які отримали інвалідність внаслідок війни. Також вона належить пенсіонерам, які у віці до 14 років стали ув'язненими концтаборів чи гетто.

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Одноразова допомога передбачається громадянам з обмеженими фізичними можливостями, які отримали каліцтво на виробництві або з якоїсь іншої причини. Сума надбавки залежатиме від групи інвалідності:

3 100 гривень – для I групи інвалідності;

2 900 гривень – для II групи інвалідності;

2 700 гривень – для III групи інвалідності.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають також 3 100 гривень.

Водночас додаткові 1 000 гривень можуть отримати:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні вʼязні (кому на момент утримання ще не виповнилося 18 років) концентраційних таборів, гетто, інших місць;

діти, які народилися у вищеперерахованих місцях;

Також по 650 гривень отримають такі категорії громадян:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю через війну, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, війни й жертв нацистських переслідувань, визнаних особами з інвалідністю від захворювання, трудового каліцтва або з інших причин, що не одружилися вдруге.

Хто ще отримає надбавки

Також отримають доплату за віком пенсіонери від 70 років. Розмір надбавки за віком нині є таким:

300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років;

456 гривень – для тих, кому від 75 до 79 років;

570 гривень – тим, кому понад 80 років.

Якщо пенсійні виплати перевищують 10 340,35 гривні, то доплату не нараховуватимуть.

Крім цього, на надбавку можуть розраховувати пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Україною. Її розмір встановлюється індивідуально та залежить від характеру й рівня заслуги.