У травні підвищень не буде: чому працюючі пенсіонери не отримали свої надбавки
Джерело:ПФУ
У квітні розпочався перерахунок виплат працюючих пенсіонерів. Однак, надбавки за новонабутий стаж надійдуть значно пізніше.
Чому відбувається затримка
Перерахунок відбуватиметься після того, як усі нададуть звіти за сплату ЄСВ за І квартал 2024 року. Кінцевий термін подачі – 10 травня. Тобто, надбавка за стаж буде нарахована пенсіонерам уже у червні.
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З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,
– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Якщо пенсіонер вийшов на пенсію за вислугою років, він також може отримати таку надбавку. Головною умовою є те, що особа досягла пенсійного віку.Зауважте! Зараз надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.
Кому підвищили пенсії у травні
Пенсіонери старше 70 років отримали надбавку за віком у травні. Ця доплата нараховується, якщо пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні.
Надбавка за віком автоматично додається до основного розміру пенсії, у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Станом на тепер, вікова доплата така:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років включно вона складає 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.