Почему происходит задержка

Перерасчет будет происходить после того, как все предоставят отчеты по уплате ЕСВ за I квартал 2024 года. Конечный срок подачи – 10 мая. То есть, надбавка за стаж будет начислена пенсионерам уже в июне.

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С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, он также может получить такую надбавку. Главным условием является то, что лицо достигло пенсионного возраста.

Заметьте! Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.

Кому повысили пенсии в мае

Пенсионеры старше 70 лет получили надбавку по возрасту в мае. Эта доплата начисляется, если пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны.

Надбавка по возрасту автоматически добавляется к основному размеру пенсии, в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. По состоянию на теперь, возрастная доплата такова: