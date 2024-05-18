Чому відбувається затримка

Перерахунок відбуватиметься після того, як усі нададуть звіти за сплату ЄСВ за І квартал 2024 року. Кінцевий термін подачі – 10 травня. Тобто, надбавка за стаж буде нарахована пенсіонерам уже у червні.

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З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер вийшов на пенсію за вислугою років, він також може отримати таку надбавку. Головною умовою є те, що особа досягла пенсійного віку.

Зауважте! Зараз надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.

Кому підвищили пенсії у травні

Пенсіонери старше 70 років отримали надбавку за віком у травні. Ця доплата нараховується, якщо пенсійна виплата особи менш як 10 340,35 гривні.

Надбавка за віком автоматично додається до основного розміру пенсії, у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку. Станом на тепер, вікова доплата така: