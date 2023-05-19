Плюс 600 гривень до пенсії: на які надбавки за віком можна розраховувати
19 травня 2023, 12:58Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсіонерам після досягнення певного віку передбачені певні надбавки до виплат. Їх розмір залежить від кількості досягнутих років.
На які доплати пенсіонери можуть розраховувати за віком
Українцям після досягнення 70-річного віку передбачені доплати від держави. Це працює за принципом чим старша людина, тим більше грошей.
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Розміри надбавок такі:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років і старшим – 570 гривень.
Скільки ПФУ витратило на пенсії та субсидії у травні
До 10 травня ПФУ профінансував потреби багатьох українців. Зокрема пенсії, субсидії, лікарняні та страховки.
- 21,8 мільярда гривень – на пенсії;
- 2,3 мільярда гривень – на субсидії та пільги;
- 1476,4 мільйона гривень – на страхові виплати (з них 469,6 мільйона гривень на лікарняні).