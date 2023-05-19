На какие доплаты пенсионеры могут рассчитывать по возрасту
Украинцам по достижении 70-летнего возраста предусмотрены доплаты от государства. Это работает по принципу чем старше человек, тем больше денег.
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Размеры надбавок таковы:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет и старше – 570 гривен.
Сколько ПФУ потратило на пенсии и субсидии в мае
До 10 мая ПФУ профинансировал потребности многих украинцев. В частности, пенсии, субсидии, больничные и страховки.
- 21,8 миллиарда гривен – на пенсии;
- 2,3 миллиарда гривен – на субсидии и льготы;
- 1476,4 миллионов гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллионов гривен на больничные).