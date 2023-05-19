На какие доплаты пенсионеры могут рассчитывать по возрасту

Украинцам по достижении 70-летнего возраста предусмотрены доплаты от государства. Это работает по принципу чем старше человек, тем больше денег.

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Размеры надбавок таковы:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Напомним! Такие доплаты получат лица, чьи выплаты не превышают 10340 гривен.

Сколько ПФУ потратило на пенсии и субсидии в мае

До 10 мая ПФУ профинансировал потребности многих украинцев. В частности, пенсии, субсидии, больничные и страховки.