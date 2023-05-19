На які доплати пенсіонери можуть розраховувати за віком

Українцям після досягнення 70-річного віку передбачені доплати від держави. Це працює за принципом чим старша людина, тим більше грошей.

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Розміри надбавок такі:

  • від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років і старшим – 570 гривень.

Скільки ПФУ витратило на пенсії та субсидії у травні

До 10 травня ПФУ профінансував потреби багатьох українців. Зокрема пенсії, субсидії, лікарняні та страховки.

  • 21,8 мільярда гривень – на пенсії;
  • 2,3 мільярда гривень – на субсидії та пільги;
  • 1476,4 мільйона гривень – на страхові виплати (з них 469,6 мільйона гривень на лікарняні).