На які доплати пенсіонери можуть розраховувати за віком

Українцям після досягнення 70-річного віку передбачені доплати від держави. Це працює за принципом чим старша людина, тим більше грошей.

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Розміри надбавок такі:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Нагадаємо! Такі доплати отримають особи, чиї виплати не перевищує 10 340 гривень.

Скільки ПФУ витратило на пенсії та субсидії у травні

До 10 травня ПФУ профінансував потреби багатьох українців. Зокрема пенсії, субсидії, лікарняні та страховки.