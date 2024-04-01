Доплата майже 1 000 гривень: хто з пенсіонерів зможе її отримати

Для українських пенсіонерів доступні різного роду надбавки до пенсії. Деякі з цих доплат надають автоматично, а за певними потрібно звертатися у ПФУ.

Хто з пенсіонерів отримає додатково 944 гривні

Відповідно до Закону України, частина пенсіонерів може отримати надбавку у сумі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, від 2 361 гривні.

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Така доплата надається пенсіонеру, якщо він відповідає наступним критеріям:

досяг 80 років;

має пенсію за віком;

потребує догляду з боку сторонніх осіб, відповідно до стану здоров'я, і, при цьому, проживає сам.

Щоб отримати цю доплату, особа має у індивідуальному порядку звернутися у ПФУ. Для підтвердження права на надбавку, пенсіонер зобов'язаний надати відповідні документи, наприклад, довідку про стан здоров'я.

Яку надбавку отримають пенсіонери у квітні

Якщо пенсіонер отримує виплати не за віком, а, наприклад, за інвалідністю, така надбавка йому не надається.

Пенсіонери старше 70 років у квітні отримають доплату до пенсії. Ця надбавка нараховується автоматично, у місяць, коли особа досягає вказаного віку. Головною умовою є те, що пенсія громадянина менша за 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати зараз такий:

особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка не сумується, а лише зростає до вказаних значень. Наприклад, після 75 років, пенсіонер отримує не 300 + 456 =756 гривень, а 456 гривень, тобто, виходить + 156 гривень.