Завжди без доплат: чому частина пенсіонерів не отримує надбавок

Попри щорічні перерахунки та індексацію пенсій, частина українських пенсіонерів роками залишається без доплат і надбавок. Про те, які категорії виплат не підпадають під осучаснення та які надбавки можна отримати натомість, читайте далі.

Чому частина пенсіонерів не отримує надбавок?

Щороку в Україні проводять індексацію пенсій, однак для багатьох пенсіонерів це майже не змінює реальний рівень доходу. Формально виплати зростають, але на практиці частина людей або взагалі не отримує надбавок, або бачить у платіжках лише незначне підвищення.

Фактично система пенсійних перерахунків в Україні працює нерівномірно. Одні категорії пенсіонерів регулярно отримують доплати та осучаснення, тоді як інші роками залишаються без відчутного збільшення виплат.

На тлі інфляції та постійного подорожчання базових товарів навіть невелика відсутність доплат стає відчутною для сімейного бюджету літніх людей. Особливо це стосується пенсіонерів, які витрачають значну частину доходу на комунальні послуги та ліки.

Чому індексація не означає однакове підвищення для всіх?

Головна причина полягає у самій структурі українських пенсій. Індексація стосується лише базової частини виплат, тоді як значна кількість пенсіонерів отримує гроші також через фіксовані надбавки, доплати чи адресну допомогу, пояснює Пенсійний фонд.

Через це навіть після офіційного підвищення реальна сума у платіжках може змінитися мінімально. Особливо це помітно у людей із невеликим страховим стажем або тих, чия пенсія тривалий час дотягувалась державою до мінімального рівня через спеціальні доплати.

Фактично система побудована так, що частина пенсіонерів більше залежить від соціальних компенсацій, ніж від самої індексації.

Кому не перерахували пенсії у 2026 році?

З 1 березня 2026 року в Україні провели чергову індексацію пенсій, однак підвищення отримали не всі пенсіонери. Частина українців після перерахунку взагалі не побачила змін у виплатах або отримала лише мінімальне збільшення, пояснює ПФУ.

Цікаво! Без повноцінного осучаснення залишилися пенсіонери, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, а також окремі категорії отримувачів спеціальних пенсій, як от колишні посадовці, судді та прокурори.

Уряд пояснює це тим, що нові пенсії вже розраховувалися за актуальними показниками зарплат, тому додатковий перерахунок для них не проводили. Водночас саме така різниця у правилах часто викликає нерозуміння серед людей, адже формально індексацію провели для всієї пенсійної системи, але фактично частина пенсіонерів підвищення майже не відчула.

Чи зміниться система доплат в Україні?

Українська пенсійна система поступово переходить від моделі масових однакових підвищень до адресної підтримки окремих категорій громадян. Держава дедалі частіше робить ставку не на загальне збільшення всіх пенсій, а на окремі доплати для людей старшого віку, ветеранів, осіб з інвалідністю чи тих, хто має особливі заслуги.

Фактично саме надбавки сьогодні стають ключовим механізмом підтримки для значної частини пенсіонерів. І через це люди, які не підпадають під окремі програми доплат, нерідко залишаються без помітного зростання доходів навіть після офіційної індексації.

Які діють надбавки та адресні допомоги у травні?