Почему часть пенсионеров не получает надбавок?

Ежегодно в Украине проводят индексацию пенсий, однако для многих пенсионеров это почти не меняет реальный уровень дохода. Формально выплаты растут, но на практике часть людей или вообще не получает надбавок, или видит в платежках лишь незначительное повышение.

Фактически система пенсионных перерасчетов в Украине работает неравномерно. Одни категории пенсионеров регулярно получают доплаты и осовременивание, тогда как другие годами остаются без ощутимого увеличения выплат.

На фоне инфляции и постоянного подорожания базовых товаров даже небольшое отсутствие доплат становится ощутимым для семейного бюджета пожилых людей. Особенно это касается пенсионеров, которые тратят значительную часть дохода на коммунальные услуги и лекарства.

Почему индексация не означает одинаковое повышение для всех?

Главная причина заключается в самой структуре украинских пенсий. Индексация касается только базовой части выплат, тогда как значительное количество пенсионеров получает деньги также через фиксированные надбавки, доплаты или адресную помощь, объясняет Пенсионный фонд.

Поэтому даже после официального повышения реальная сумма в платежках может измениться минимально. Особенно это заметно у людей с небольшим страховым стажем или тех, чья пенсия длительное время дотягивалась государством до минимального уровня через специальные доплаты.

Фактически система построена так, что часть пенсионеров больше зависит от социальных компенсаций, чем от самой индексации.

Кому не пересчитали пенсии в 2026 году?

С 1 марта 2026 года в Украине провели очередную индексацию пенсий, однако повышение получили не все пенсионеры. Часть украинцев после перерасчета вообще не увидела изменений в выплатах или получила лишь минимальное увеличение, объясняет ПФУ.

Интересно! Без полноценного осовременивания остались пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, а также отдельные категории получателей специальных пенсий, как вот бывшие чиновники, судьи и прокуроры.

Правительство объясняет это тем, что новые пенсии уже рассчитывались по актуальным показателям зарплат, поэтому дополнительный перерасчет для них не проводили. В то же время именно такая разница в правилах часто вызывает непонимание среди людей, ведь формально индексацию провели для всей пенсионной системы, но фактически часть пенсионеров повышение почти не почувствовала.

Изменится ли система доплат в Украине?

Украинская пенсионная система постепенно переходит от модели массовых одинаковых повышений к адресной поддержке отдельных категорий граждан. Государство все чаще делает ставку не на общее увеличение всех пенсий, а на отдельные доплаты для людей старшего возраста, ветеранов, лиц с инвалидностью или тех, кто имеет особые заслуги.

Фактически именно надбавки сегодня становятся ключевым механизмом поддержки для значительной части пенсионеров. И поэтому люди, которые не подпадают под отдельные программы доплат, нередко остаются без заметного роста доходов даже после официальной индексации.

Какие действуют надбавки и адресные пособия в мае?