Майже 5 тисяч гривень: кому в серпні доплатять солідну суму

23 липня 2023, 12:29
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У серпні в честь всеукраїнського свята для деяких пенсіонерів доплатять певну суму. Зокрема це стосується ветеранів.

Які доплати чекають на українців у серпні

Такі виплати раніше надавалися до Дня Перемоги (5 травня) для ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Проте тепер такі виплати передбачені до Дня Незалежності України (24 серпня), а список їх отримувачів розширений.

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Поки не відомо на яку суму можуть розраховувати українці, але вони навряд чи будуть меншими ніж у 2021 році, а саме:

  • особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;
  • II групи – 3 906 гривень;
  • III групи – 3 391 гривні;
  • учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
  • особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
  • членам сімей загиблих – 966 гривень;
  • учасникам війни – 612 гривні.
Нагадаємо! Ця виплата є одноразовою та надається щороку в честь національного свята.

Хто отримав надбавки до пенсії у липні

У липні пенсію проіндексували для 19 419 осіб, які вийшли відпочинок за спеціальними законами. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню. 

Розмір підвищення виглядав наступним чином:

  • 16 989 пенсіонерів за Законом України "Про державну службу" – на 1 046,70 гривні;
  • 659 пенсіонерів за Законом України "Про статус народного депутата України" – на 1 450,98 гривні;
  • 1 574 пенсіонерів за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" – на 634,89 гривні;
  • 197 пенсіонерів за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" – на 422,51 гривні.

 

Автор: Тетяна Стельмах