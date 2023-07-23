Майже 5 тисяч гривень: кому в серпні доплатять солідну суму

У серпні в честь всеукраїнського свята для деяких пенсіонерів доплатять певну суму. Зокрема це стосується ветеранів.

Які доплати чекають на українців у серпні

Такі виплати раніше надавалися до Дня Перемоги (5 травня) для ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Проте тепер такі виплати передбачені до Дня Незалежності України (24 серпня), а список їх отримувачів розширений.

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Поки не відомо на яку суму можуть розраховувати українці, але вони навряд чи будуть меншими ніж у 2021 році, а саме:

особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

Хто отримав надбавки до пенсії у липні

Ця виплата є одноразовою та надається щороку в честь національного свята.

У липні пенсію проіндексували для 19 419 осіб, які вийшли відпочинок за спеціальними законами. Середній розмір доплати становив 1 021 гривню.

Розмір підвищення виглядав наступним чином: