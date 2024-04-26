У ПФУ розповіли, хто має право на солідну доплату до пенсії
26 квітня 2024, 09:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Певна категорія пенсіонерів має можливість отримати значну надбавку до пенсії. Оформити її дуже просто, лише подавши одну заяву до відповідних органів.
Хто зможе отримати доплату
Відповідно до урядової постанови на значну доплату до пенсії можуть претендувати самотні пенсіонери, які досягли 80 років та потребують допомоги у догляді.
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Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України та відповідати певним критеріям. А саме:
- досягнути 80 років;
- проживати самим;
- потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;
- вже отримувати пенсію за віком.
Які документи для цього потрібні
Для подання заяви на отримання допомоги потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Разом із заявою необхідно також надати пакет документів:
- Заповнена заява про призначення допомоги.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код.
- Витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність нарахувань допомоги по догляду.
- Висновок від лікарсько-консультативної комісії (ВЛК), який засвідчує необхідність у постійному сторонньому догляді.