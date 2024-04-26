Кто сможет получить доплату
В соответствии с правительственным постановлением на значительную доплату к пенсии могут претендовать одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждаются в помощи в уходе.
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Какие документы для этого нужны
Для подачи заявления на получение помощи нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Вместе с заявлением необходимо также предоставить пакет документов:
- Заполненное заявление о назначении помощи.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код.
- Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
- Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.