Кто сможет получить доплату

В соответствии с правительственным постановлением на значительную доплату к пенсии могут претендовать одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждаются в помощи в уходе.

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Какие документы для этого нужны

Для подачи заявления на получение помощи нужно обратиться в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания. Вместе с заявлением необходимо также предоставить пакет документов:

  1. Заполненное заявление о назначении помощи.
  2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  3. Идентификационный код.
  4. Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
  5. Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.