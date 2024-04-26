Хто зможе отримати доплату

Відповідно до урядової постанови на значну доплату до пенсії можуть претендувати самотні пенсіонери, які досягли 80 років та потребують допомоги у догляді.

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Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України та відповідати певним критеріям. А саме: досягнути 80 років;

проживати самим;

потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;

вже отримувати пенсію за віком. Зауважте! Розмір цієї доплати становить щонайменше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Таким чином, у 2024 році такі особи мають право на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривень.

Які документи для цього потрібні

Для подання заяви на отримання допомоги потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання. Разом із заявою необхідно також надати пакет документів: