Пенсії стануть більшими: кому з українців нарахують солідні доплати

Розмір щомісячних виплат для людей похилого віку не обмежується лише базовою сумою, адже держава передбачила низку фінансових бонусів. Щоб отримати ці кошти, достатньо відповідати певним критеріям, про які знають далеко не всі.

Кому та за що держава нараховує додаткові гроші

Українські пенсіонери мають право на низку надбавок, які можуть суттєво збільшити їхній щомісячний дохід. Зокрема, йдеться про доплати за вік, понаднормовий страховий стаж, утримання непрацездатних родичів та проживання в гірській місцевості, нагадує ПФУ.

Також після досягнення певного віку пенсіонерам автоматично призначають щомісячну компенсацію.

Ті, кому виповнилося від 70 до 75 років, отримують до 300 гривень;

від 75 до 80 років – до 456 гривень;

а старші за 80 років – до 570 гривень.

Головна умова полягає в тому, що загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не повинна перевищувати 10 340,35 гривні, при цьому самі вікові бонуси не сумуються між собою.

Як понаднормовий стаж впливає на гаманець

Якщо ви працювали довше, ніж вимагає закон, за кожен додатковий рік передбачена фінансова винагорода. Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, "зайвим" вважається стаж понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

За кожен такий рік додають 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2026 році це 25,95 гривні за рік).

Які існують гарантовані мінімуми та спеціальні статуси

Держава також захищає тих, чия розрахункова пенсія виявилася занадто малою. Наприклад, усі непрацюючі пенсіонери гарантовано отримують щонайменше 3 406 гривень, а люди віком від 65 років із повним стажем – 4 213 гривень.

Окремо передбачені надбавки у розмірі 1 297,50 гривні на кожного непрацездатного члена сім'ї, який перебуває на утриманні непрацюючого військового пенсіонера. Крім того, як ми писали раніше, виплати автоматично зростають на 20% для мешканців гірських районів, а також для ветеранів війни та чорнобильців.