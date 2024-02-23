Підвищення пенсійних виплат: які будуть надбавки до пенсії у березні

23 лютого 2024, 08:00
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Джерело:

ПФУ

Українські пенсіонери мають можливість отримати різноманітні надбавки до своєї пенсії вже навесні. Вони можуть бути важливим доповненням до пенсійних виплат. Особливо у випадку, коли пенсія за розміром недостатня для забезпечення повноцінного життя.

У кого та наскільки зросте пенсія у березні

Кожного місяця збільшуються виплати пенсій для осіб, які досягли певного віку, а саме 70 років. Цим громадянам надаються додаткові виплати до основної пенсії у місяць, коли у пенсіонера день народження.

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Щобільше, у ПФУ додатково звертатись непотрібно. А розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера, що означає: чим старша людина, тим більша сума надбавки до пенсії. Відтак:

  • особи від 70 до 74 років включно –  отримують додатково 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Вікова надбавка надається громадянам якщо їхня пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні.

Які ще надбавки можна отримати

Українські пенсіонери можуть отримати інші додаткові виплати.

  • Надбавка на дітей

Зокрема, особи пенсійного віку, які самостійно виховують дитину. Вони можуть щомісячно мати надбавку у розмірі 150 гривень.

  • Надбавка за понаднормовий стаж

Також доплата надається громадянам, які набули понаднормовий стаж. Така надбавка розраховується індивідуально.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 – понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону, 
– пояснюють у ПФУ

При цьому, розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна сума надбавки за кожен рік стажу – 23,61 гривні.

Зверніть увагу! За цією доплатою потрібно додатково звертатися у ПФУ. Для підтвердження стажу необхідно надати у Пенсійний фонд відповідні документи.
  • Надбавка за звання "Почесного донора України"

Також надбавки для осіб, які мають звання "Почесного донора України". Їх надбавка становить 10% від прожиткового мінімуму на одну особу. Такий статус українцям надається, якщо вони безкоштовно здали:

  • 40 доз цільної крові або її компонентів через метод аферезу;
  • 60 доз плазми.

Що відомо про березневу індексацію

На початку березня має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Попередній показник зростання пенсії – 13%.

Однак, не всі відчують цей перерахунок, йдеться про:

  • пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років;
  • громадян, які отримують високі пенсії;
  • осіб, які мають виплати менші за мінімальні.
Автор: Катерина Добровольська