Доплата майже 600 гривень: хто з пенсіонерів її може отримати
Джерело:ПФУ
Українські пенсіонери мають змогу збільшити свою пенсію, завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, інші ж призначаються індивідуально.
Хто з пенсіонерів отримає березневу доплату
Пенсіонери можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Єдиною умовою є досягнення певного віку громадянином.
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Сума цієї надбавки така:
- громадяни від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно мають 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така надбавка призначається автоматично і надається у місяць, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Виключення складають випадки, коли пенсія нарахована до дня народження особи.Зверніть увагу! Вікова доплата надається лише у випадку, якщо щомісячна пенсія особи менша за 10 340,35 гривні.
У кого ще зростуть пенсії у березні
З 1 березня розпочалася масштабна пенсійна індексація. Завдяки їй зростуть виплати понад 10 мільйонів пенсіонерів.
Мінімальний розмір підвищення складає 100 гривень, максимальний – близько 1 500 гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що в середньому пенсії українців зросли на 322 гривень.
Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%.