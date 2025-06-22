Літні надбавки для освітян: хто з вчителів отримає більше

Улітку 2025 року українські освітяни можуть розраховувати на окремі види доплат і надбавок. Які саме виплати передбачені та за яких умов їх нараховують, читайте далі.

Чи підвищать освітянам виплати влітку

В Україні з 1 вересня 2025 року для педагогів заплановано підвищення щомісячних доплат до їхньої зарплати. Сума зросте до 2 000 гривень на місяць, розповідає 24 Канал.

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Наразі вчителі отримують доплату у розмірі 1 000 гривень, тож влітку вона залишиться сталою, а вже з вересня подвоїться. Як зазначається, доплати будуть залежати від педагогічного навантаження: чим більше годин викладання, тим більша фінансова підтримка.

Зверніть увагу! Ці доплати не вплинуть на інші надбавки, які наразі отримують освітяни.

Як освітянам отримати надбавку до зарплати

Надбавки у розмірі 2 000 гривень автоматично зараховуватимуться на картки вчителів, що забезпечить стабільність виплат протягом усього періоду дії воєнного стану.

Доплата виплачуватиметься щомісячно. Однак, у разі завершення дії воєнного стану виплати припиняться з початку наступного року.