Хто може отримати надбавки до пенсії за віком

Деякі українці мають право на доплати до пенсій відповідно до досягнутого віку. Після досягнення 70 років сума надбавок буде збільшуватися кожні п'ять років.

На які надбавки чекати пенсіонерам

Пенсіонери, яким вже виповнилося 70 років, мають можливість отримувати додаткову пенсійну надбавку щомісяця. Сума цієї надбавки зростає кожні п'ять років до моменту, коли пенсіонер досягає 80 років.

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Розміри вікових надбавок

Зараз встановлені такі суми вікових доплат до пенсії:

Особам, яким виповнилося 70 років — до 300 гривень.

Особам у віці 75 років — до 456 гривень.

Особам у віці від 80 років — до 570 гривень.

Як розраховуються вікові надбавки

! Загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

Варто зауважити, що якщо пенсіонеру віком від 70 до 75 років нараховано 300 гривень, то після досягнення 75 років він отримує різницю між 300 та 456 гривнями. Це означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень.

Весняна індексація: кого вона торкнеться

! Збільшення виплат для пенсіонерів у віці 70 – 75 років почалося з 1 жовтня 2022 року, а вікова надбавка у 80 років була встановлена з 1 квітня 2020 року.

Пенсії, які будуть проіндексовані навесні, охоплюють більшість видів: звичайні пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, пенсії держслужбовців та чорнобильські пенсії.

Згідно з повідомленням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розмір пенсій підвищиться майже на 8%. Розрахунок підвищення здійснюється на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні. Індексація запланована на 1 березня 2024 року.

Спеціальні пенсії суддів і прокурорів поки що залишаються поза цією індексацією. Важливо відзначити, що індексація стосується пенсій, призначених до 31 грудня 2023 року включно.