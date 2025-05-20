На понад 50%: надходження від акцизного податку суттєво зросли

За період з січня по квітень поточного року до загального фонду державного бюджету надійшло 54,4 мільярда гривень. Вони надійшли з акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Надходження від акцизного податку виросли

Так бюджет до плану отримав додатково 10,8 мільярда гривень або +24,7 % до показника доходів, повідомляє 24 Канал на Державну податкову службу.

Читайте також Знову зростає обсяг контрабандних і підроблених сигарет в Україні – скільки втрачає бюджет

Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 53,3 % або на 18,9 млрд гривень,

– йдеться на сайті Податкової.

Зокрема, у квітні 2025 року надійшло 15,7 мільярда гривень акцизного податку. Показник доходів виконаний на 111,4 %. І це дозволило додатково залучити до бюджету 1,6 мільярда гривень.

Це більше на 4,1 мільярда гривень (або на 35,8 %), якщо порівнювати з квітнем минулого року.

Важливо! Показники доходів виконані завдяки додатковим надходженням по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах.