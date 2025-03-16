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Економіка Тарифи За чужі борги: як українці можуть оплачувати комуналку за сусідів
16 березня, 18:50
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За чужі борги: як українці можуть оплачувати комуналку за сусідів

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Українці можуть переплачувати за комунальні послуги через помилки в рахунках або несанкціоноване підключення сусідів до електромережі.
  • Перевірити несанкціоноване споживання електроенергії можна, вимкнувши свою техніку і спостерігаючи за лічильником, або встановивши "розумний" лічильник.

Деякі українці змушені платити за комунальні послуги за своїх сусідів або інших людей, що веде до переплат. Це може бути через помилки в рахунках, неправильний облік боргів або відсутність контролю.

Як сусіди можуть перекладати борги за комуналку

Річ у тім, що іноді недобросовісні сусіди можуть використовувати електроенергію з вашої квартири, і платити за це доведеться вам. Тому важливо вчасно виявляти несанкціоноване споживання електрики, передає 24 Канал із посиланням на Знай.ua.

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Перевірити таке зловживання дуже легко: увечері, коли сусіди вдома і використовують техніку, вимкніть свою техніку і подивіться на лічильник. Якщо показники лічильника продовжують змінюватися, навіть коли все вимкнено, зверніться до обленерго для перевірки мережі.

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Як ще можна перевірити, чи підключені сусіди до вашої мережі

Також допомогти виявити факт несанкціонованого підключення самостійно може встановлення "розумного" лічильника. Втім, тільки фахівці зможуть виявити точне місце підключення та відключити його.