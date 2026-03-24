У зв'язку з бойовими діями в Ірані: одна з країн оголосила надзвичайний стан в енергетиці

Філіппіни оголосили стан надзвичайної енергетичної ситуації. Ситуація виникла на тлі конфлікту на Близькому Сході, який створює проблеми у постачанні палива в країну.

Чому Філіппіни оголосили стан надзвичайної ситуації?

Президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що підписав наказ для забезпечення енергетичної безпеки на тлі серйозних порушень глобальних ланцюгів поставок, про що пише BBC.

Війна США та Ізраїлю з Іраном – а також фактичне закриття Ормузької протоки, ключового морського маршруту – причинили потрясіння на світових енергетичних ринках.

Зокрема це спровокувало зростання цін та дефіцит палива.

Філіппіни сильно залежать від імпорту палива. Країна особливо вразлива до порушень виробництва та поставок.

У зв’язку з поточним конфліктом на Близькому Сході та невідкладною небезпекою для доступності та стабільності енергопостачання країни оголошується національний стан енергетичної надзвичайної ситуації,

– йдеться у виконавчому наказі, яким поділилися з медіа у вівторок.

Маркос зазначив, що цей крок дозволить уряду вживати "координованих заходів" для розв'язання проблем щодо порушень в економіці країни. Він додав, що створено комітет для забезпечення впорядкованого переміщення, постачання, розподілу та доступності палива, харчових продуктів, ліків та інших важливих товарів.

Зверніть увагу! Згідно з наказом, цей стан надзвичайної ситуації буде чинним протягом одного року.

Оголошення відбулося після закликів кількох сенаторів, які прагнули, аби влада країни визнала "надзвичайний рівень" труднощів, з якими стикаються філіппінські родини через стрімке зростання цін на нафту.

Раніше у вівторок міністр енергетики Шерон Гарін повідомила, що в країні залишилося близько 45 днів запасів палива. Гарін зазначила журналістам, що країна "тимчасово" буде більше покладатися на вугільні електростанції для задоволення енергетичних потреб через зростання вартості скрапленого природного газу (СПГ).

Азія особливо постраждає від блокади Ормузької протоки. Минулого року майже 90% всієї нафти та газу, що проходили через цей водний шлях, були призначені для регіону,

– йдеться у матеріалі.

Філіппіни також вжили заходів – таких як скорочення робочого тижня та надання субсидій на паливо – щоб протидіяти наслідкам зростання цін. Про це пише Reuters.

Президент Філіппін у відеозверненні в неділю повідомив, що уряд веде переговори з Індією, Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Таїландом та Брунеєм щодо можливих домовленостей із постачання палива.

Важливо! Цього місяця країна вперше за п’ять років планує імпортувати російську нафту.

Що відбувається в інших країнах Азії?