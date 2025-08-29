Американська компанія Exxon Mobil спрогнозувала, якими будуть попит та пропозиція на нафту й газ до 2050 року. Стало відомо, чи чекати людям дефіциту.

Який прогноз щодо газу?

Ситуація з газом у світі може кардинально змінитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Exxon Mobil.

За відсутності нових інвестицій світові постачання природного газу скорочуватимуться приблизно на 11% на рік, що призведе до дефіциту до 2030 року. Натомість попит на газ зросте на 20% до 2050 року, оскільки він витіснятиме вугілля в промисловості й використовуватиметься для покриття зростання потреби в електроенергії у країнах, що розвиваються.

Який прогноз щодо нафти?

Попит на нафту зросте не набагато й досягне близько 105 мільйонів барелів на день у 2050 році, порівняно з близько 100 мільйонами барелів на день у 2024 році. І навіть за середнім показником сценаріїв IPCC "ймовірно нижче 2 градусів", попит на нафту все ще становитиме близько 65 мільйонів барелів на день у 2050 році – приблизно дві третини від поточного споживання.

До 2030 року підхід "без будь-яких нових інвестицій" призведе до того, що світ буде недопропонувати приблизно 70 мільйонів барелів на день, що, ймовірно, спричинить масовий дефіцит поставок, стрімке зростання цін та безробіття, яке перевищить рівні, що востаннє спостерігалися під час Великої депресії 1930-х років,

– пишуть у прогнозі.

Яка ціна нафти станом на 29 серпня? 1 барель нафти Brent коштує 67,60 долара, WTI – 64,21 долара, а Urals – 62,22 долара за барель. Ціни на нафту коливаються через українські атаки на російські термінали та геополітичну невизначеність, але очікується їх зниження через сезонні фактори та зростання постачань ОПЕК+.

Хоча загальний попит на нафту залишиться стабільним, Exxon прогнозує, що довгостроковий попит на бензин скоротиться на 25% через поширення електромобілів, тоді як попит на дизельне пальне й авіаційний гас залишиться високим.