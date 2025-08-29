Какой прогноз по газу?

Ситуация с газом в мире может кардинально измениться, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Exxon Mobil.

Смотрите также Удары по российским НПЗ имеют еще одно интересное последствие, на которое мало обращают внимание

При отсутствии новых инвестиций мировые поставки природного газа будут сокращаться примерно на 11% в год, что приведет к дефициту к 2030 году. Зато спрос на газ вырастет на 20% к 2050 году, поскольку он будет вытеснять уголь в промышленности и использоваться для покрытия роста потребности в электроэнергии в развивающихся странах,.

Какой прогноз по нефти?

Спрос на нефть вырастет не намного и достигнет около 105 миллионов баррелей в день в 2050 году, по сравнению с около 100 миллионами баррелей в день в 2024 году. И даже по среднему показателю сценариев IPCC "вероятно ниже 2 градусов", спрос на нефть все еще будет составлять около 65 миллионов баррелей в день в 2050 году – примерно две трети от текущего потребления.

К 2030 году подход "без каких-либо новых инвестиций" приведет к тому, что мир будет недопредлагать примерно 70 миллионов баррелей в день, что, вероятно, повлечет массовый дефицит поставок, стремительный рост цен и безработицы, которое превысит уровни, что в последний раз наблюдались во время Великой депрессии 1930-х годов,

– пишут в прогнозе.

Какая цена нефти по состоянию на 29 августа? 1 баррель нефти Brent стоит 67,60 доллара, WTI – 64,21 доллара, а Urals – 62,22 доллара за баррель. Цены на нефть колеблются из-за украинских атак на российские терминалы и геополитической неопределенности, но ожидается их снижение из-за сезонных факторов и роста поставок ОПЕК+.

Хотя общий спрос на нефть останется стабильным, Exxon прогнозирует, что долгосрочный спрос на бензин сократится на 25% из-за распространения электромобилей, тогда как спрос на дизельное топливо и авиационный керосин останется высоким.