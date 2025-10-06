Что ожидать на рынке гостиничной недвижимости?

В ближайшие 3-5 лет рынок гостиничной недвижимости будет развиваться, хотя и неравномерно, сообщает 24 Канал.

Подробнее Инвестиции в гостиничную недвижимость: что происходит на рынке в Украине и действительно ли это прибыльно

Если раньше инвестиции в этот сегмент ассоциировались с большими отелями, то сейчас развились форматы, доступные даже частным инвесторам с бюджетом в 100 – 200 тысяч долларов.

2025 год станет годом трансформаций: Карпаты меняются, появляются сильные концептуальные проекты, а Киевщина и другие регионы уверенно стартуют с интересными проектами.

Руководитель направления Maestro Hotels Investment Яна Глинянская считает, что рынок только развивается. Поэтому те, кто входит в него сейчас с пониманием и профессиональным подходом, смогут выиграть больше всего.

Где больше всего будут строить гостиниц в ближайшие годы?

В ближайшие годы, по убеждению экспертов, инвесторов будет привлекать Карпатский регион, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delo.ua.

Среди основных трендов прошлых нескольких лет – строительство доходной недвижимости (гостиниц, апарт-отелей, коттеджных городков под продажу) в курортных регионах Карпат. Популярность таких проектов среди девелоперов вызвана несколькими факторами:

Рост операционных показателей отелей в Карпатах в 2021-2024 годах и сравнительно меньшие риски потери имущества в результате военных действий;

Продажа номеров позволяет девелоперам быстро вернуть вложенные инвестиции и достичь гораздо больших показателей рентабельности по сравнению с обычными отелями.

Высокий потенциал имеют все горнолыжные площадки: кроме Буковеля, это также Верховина, Славское, Драгобрат, Сходница.

Что известно о гостиничной недвижимости в Украине?