ЄС оголосив план відмови від російської нафти й газу

Єврокомісія представила дорожню карту відмови від російських енергоносіїв. Планують, що до кінця 2025 року кожна країна ЄС матиме свій національний план відмови.

Що передбачає план відмови

У 2024 році ЄС спостерігав пожвавлення імпорту російського газу, тому Єврокомісія представила дорожню карту для припинення цієї залежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Дорожня карта передбачатиме поступове вилучення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС у скоординований та безпечний спосіб. Планують, що країни ЄС до кінця 2025 року підготують національні плани, в яких визначать, як вони сприятимуть припиненню імпорту російських енергоносіїв.

Разом з тим працюватимуть над тим, щоб швидше перейти на "зелену" енергетику й налагодити постачання з різних країн. У блоці хочуть не залежати від однієї країни й не допустити перебоїв або стрибків цін.

Основні заходи плану відмови

Газ

Припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року шляхом підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС. До кінця 2025 року заборонять нові контракти з постачальниками російського газу, так само як і спотові угоди.

Нафта

Боротьба з російським "тіньовим флотом" (судна, які Росія використовує для ухилення від санкцій), які транспортують нафту.

Ядерні матеріали

Обмеження нових контрактів на поставку урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, які надходять з Росії.

Відмовляючись від російської енергетики, дорожня карта зменшить ризики, з якими стикається ЄС. А незалежна енергосистема сприятиме економічному зростанню блоку. Тож уже наступного місяця Єврокомісія хоче подати законодавчі ініціативи, аби впровадити дорожню карту.