Російська нафта не "в моді": чому росія скорочує видобування нафти та газу

Через закриття європейських ринків та падіння внутрішнього споживання росія зменшує виробництво нафти та газу. А видобувану продукцію продає за безцінь.

У росії починають зупинятися найбільші виробництва метанолу. Відтак, у компаніях "Томськ Газпром", "Щекіноазот", "Метафракс", а також "Томета" виникли проблеми.

Читайте також Ексклюзивна акція: де взяти стартовий капітал

– один із перших переділів природного газу. В росії сумарна виробнича потужність оцінюються в 4,5 мільйони тонн на рік, експорт становить близько 2 мільйонів тонн.

Як розповів 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, попит на нафто та газохімічну продукцію росії зменшується. Щодо газу, то країна-агресорка сама винна у цьому, адже обмежує постачання з метою шантажувати Європу. Відповідно, якщо відбувається зменшення попиту, то його немає куди збувати. Отже, вводиться скорочення видобування.

Борис Кушнірук Економічний експерт Потрібно розуміти, що нафта з точки зору доходів для російського бюджету більш значуща, ніж газ. Крім цього, основні санкції щодо російської нафти навіть не почалися. Вони запрацюють тільки після 5 грудня. Проте, росія вже зараз змушена давати значний дисконт, щоб їхню нафту хтось купував.

Скорочення видобутку – це тільки початок

За словами економічного експерта, більшою проблемою росії є те, що з її ринку йдуть компанії, які займаються безпосередньо видобування.

Російські нафтові компанії мають ліцензію на видобування, але що розвідкою, що безпосередньо видобуванням займались переважно західні компанії. Відхід цих компаній створює довгострокові проблеми для росії, бо крім компаній, йдуть й технології видобування,

– наголошує Борис Кушнірук.

Щобільше, щоб визначити, де можна видобувати продукцію потрібно визначити на скільки родовище комерційно привабливе. Лабораторії, які це роблять, знаходяться також за межами росії.

Таким чином, сукупність усіх цих подій безперечно створюватиме величезні проблеми для доходів у російський бюджет, відповідно послаблюватиметься економіка та наростатиме кризове явище.

До теми Росія пошкодує про мобілізацію: що буде у 8 пакеті санкцій ЄС

Індія відмовиться від російської нафти

На днях стало відомо, що індійські нафтопереробники ймовірно не купуватимуть російську нафту ESPO. Причинами стали:

імпорт сирої нафти ESPO коштує на 5—7 доларів за барель дорожче, ніж аналогічні сорти з інших країн, такі як сорт Murban в ОАЕ;

заява індійського уряду щодо російського вторгненню в Україну.

інших регіони-експортери нафти, такі як Африка та Західна Азія, яка надходить в Індію всього за тиждень. Натомість постачання з росії займає близько місяця.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua –для своєї першої криптоінвестиції.