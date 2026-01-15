Укр Рус
15 січня, 13:54
США почали торгувати венесуельською нафтою: куди пішли пів мільярда доларів

Ірина Гайдук
Основні тези
  • США завершили перший продаж венесуельської нафти на суму 500 мільйонів доларів, що є частиною угоди на 2 мільярди доларів між Каракасом і Вашингтоном.
  • Доходи від продажу нафти зберігаються на спеціальних банківських рахунках, контрольованих урядом США, розміщених у Катарі для уникнення арешту.

США офіційно почали торгувати венесуельською нафтою після захоплення Ніколаса Мадуро. Продаж першої партії сировини вже завершили й планують нові багатомільйонні угоди.

Скільки отримали від продажу нафти?

Доходи від першої проданої партії венесуельські нафти склали приблизно 500 мільйонів доларів, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

Перші продажі венесуельської нафти є частиною угоди на 2 мільярди доларів, укладеної раніше цього місяця між Каракасом (столиця Венесуели – 24 Канал) і Вашингтоном, 
– повідомив представник Адміністрації президента США. 

Подробиці першого продажу нафти у Білому домі не розголошують. Однак повідомили, що команда президента сприяє "позитивним, поточним переговорам" з нафтовими компаніями, які готові інвестувати у відновлення інфраструктури Венесуели. 

Зауважте! Зазначається, що венесуельську нафту США пропонують трейдерам зі знижкою у порівнянні з сировиною інших держав, зокрема, з нафтою Канади. 

Куди пішли гроші за продаж? 

Втім, доходи від продажу першої партії нафти у 500 мільйонів доларів не пішли одразу до Венесуели, пише Reuters.

Ці кошти помістили на спеціальні банківські рахунки, які контролює уряд США і де вони зберігатимуться надалі. Відповідний наказ американської адміністрації був виданий ще минулого тижня.

Обізнані галузеві джерела зазначають, що основний рахунок для зберігання нафтових доходів знаходиться у Катарі. 

Країну обрали як нейтральний майданчик, де кошти можуть переміщатися з дозволу США без ризику їхнього арешту, 
– говорять вони. 

Варто знати! Очікується, що додаткові продажі нафти з Венесуели США проведуть вже найближчими днями та тижнями. 

Які плани у Трампа на Венесуелу? 

  • Після операції на початку місяця, під час якої США взяли під контроль лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп заявив, що хоче використати величезні нафтові ресурси країни. 

  • Також американський президент додав, що готовий торгувати венесуельською нафтою з Росією та Китаєм, оскільки США "відкриті для бізнесу" і готові продавати стільки сировини, скільки треба Пекіну та Москві. 

  • За словами Трампа, американський нафтовий сектор нібито готовий вкласти щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели. Втім, ця ідея вже викликала сумніви серед керівників провідних енергетичних компаній США.

  • Очільник ExxonMobil Даррен Вудс наголосив, що робота на венесуельському ринку наразі виглядає надто ризикованою. Він вказав на відсутність зрозумілих правових і комерційних правил, без яких неможливо оцінити потенційну віддачу від інвестицій. Сепсис поділяють і інші топменеджери галузі.