"Нафтогаз" взяв майже 5 мільярдів у "Приватбанку": куди підуть кошти

НАК "Нафтгаз" отримав від "Приватбанку" кредит у розмірі 4,7 мільярда гривень. Ці кошти група планує витратити на підготовку до наступної зими.

Для чого "Нафтогаз" взяв кредит?

Керівництво "Приватбанку" швидко відгукнулося на запит і погодило кредит. Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, повідомляє 24 Канал.

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За інформацією "Нафтогазу", кредитні кошти використають, щоб сформувати необхідні запаси газу у підземних сховищах України для опалювального сезону 2025-2026 років.

Паралельно триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами,

– додав Корецький.

Важливо! У "Приватбанку" додали, що кредит на 4,7 мільярда гривень став найбільшим фінансуванням української енергетичної галузі від початку повномасштабної війни в Україні. До того ж це перший кредитний договір з "Нафтогазом".

Скільки газу необхідно Україні?

Цього року для підготовки до зими Україні доводиться великий обсяг газу закуповувати за кордоном.

У підземні газосховища, за підрахунками Міненерго, необхідно закачати мінімум 4,6 мільярда кубометрів газу.

Аналітики говорять, що Україні потрібно загалом мати близько 13 мільярдів кубометрів газу у ПСГ до 1 листопада.

У червні були підписані контракти на 2,9 мільярда кубометрів газу для закачування у сховища.

Варто знати! Кошти на закупівлю газу на зиму "Нафтогазу" також виділяє Європейський банк реконструкції та розвитку. Також група співпрацює з Європейським інвестиційним банком.