"Нафтогаз України" хоче накопичити 13 мільярдів кубів газу до наступного сезону

До наступного опалювального сезону "Нафтогаз України" встановив ціль накопичити 13 мільярдів кубометрів газу. Цього хочуть досягнути шляхом збільшення власного видобутку.

Більше власного газу

"Нафтогаз" активно займається підготовкою, щоб забезпечити потреби українців газом на опалювальний сезон.

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Нині у підземних сховищах вже зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу. Втім, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов переконаний, що вдасться накопичити ще більше.

! Крім того, "Нафтогаз" забезпечений опцією форс-мажору через регулярну програму ЄБРР, або ж "надзвичайну кредитну лінію". Вона дозволяє компанії створити страховий запас газу в разі непередбачених обставин під час опалювального сезону.

Опалювальний сезон 2023-2024 років Україна пройшла без імпорту газу, маючи на початок жовтня 15,75 мільярда кубометрів газу в сховищах. Впродовж сезону було відібрано 8,5 мільярда кубометрів, з яких 6,7 мільярда кубометрів використала сама Україна, повідомляє "Укртрансгаз".

Скільки заробив "Нафтогаз" у 2023 році

! Експорт газу приватними видобувачами обмежений, і "Нафтогаз" придбав 1 мільярд кубометрів газу через "Українську енергетичну біржу" у 2023 році.

Якщо у 2022 році компанія зазнала збитків на суму понад 79 мільярдів гривень, то торік заробила прибуток у розмірі 23,1 мільярда гривень.

! Ця інформація була підтверджена міжнародним аудитором і затверджена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року. Очікується, що більша частина цього прибутку буде виплачена у вигляді дивідендів державі.

Також стало відомо, що за минулий рік "Нафтогаз" сплатив до бюджетів усіх рівнів податки на загальну суму 90,2 мільярда гривень, з яких 83,4 мільярда гривень перераховано до державного бюджету, а 6,8 мільярда гривень – до місцевих бюджетів.