"Нафтогаз" попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами
Джерело:БізнесЦензор
"Нафтогаз" не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів. Також компанія не отримала згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.
"Нафтогаз" розрахується з кредиторами
Тож виплати НАК "Нафтогаз" здійснить 26 липня. Нагадаємо, раніше компанія повідомляла, що має гроші на рахунку, щоб розрахуватись з власниками євробондів, однак без погодження Кабміну не може спрямувати їх власникам облігацій.
Читайте також Ідеальна нагода: чому варто інвестувати у криптовалюти вже зараз
Також у НАК визнали, що пропозиція стосовно відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана власниками єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані власниками євробондів 26 липня (включаючи пільговий період).
В компанії зазначили й те, що відповідно до розпорядження Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.
Попередження "Нафтогазу" про "жорсткий дефолт"
В компанії зазначили, що 22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.
У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій,
– мовиться у повідомленні "Нафтогазу".
Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат власникам облігацій.
В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проєкт угоди для отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат.
Що цьому передувало
- 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.
- Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.
Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу
Нині на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:
- у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),
- в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.
Може зацікавити – Омельченко вважає, що росія готує 100% енергетичну блокаду Європи: дивіться відео