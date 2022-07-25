"Нафтогаз" попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами

"Нафтогаз" не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів. Також компанія не отримала згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

"Нафтогаз" розрахується з кредиторами

Тож виплати НАК "Нафтогаз" здійснить 26 липня. Нагадаємо, раніше компанія повідомляла, що має гроші на рахунку, щоб розрахуватись з власниками євробондів, однак без погодження Кабміну не може спрямувати їх власникам облігацій.

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Також у НАК визнали, що пропозиція стосовно відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана власниками єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані власниками євробондів 26 липня (включаючи пільговий період).

В компанії зазначили й те, що відповідно до розпорядження Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.

Попередження "Нафтогазу" про "жорсткий дефолт"

В компанії зазначили, що 22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов’язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій,

– мовиться у повідомленні "Нафтогазу".

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат власникам облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проєкт угоди для отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат.

Що цьому передувало

21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.

Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.

Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу

Нині на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:

у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),

в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.

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