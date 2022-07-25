"Нафтогаз" предупредил о "жестоком дефолте" по евробондам

"Нафтогаз" не получил согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов. Также компания не получила согласия правительства на проведение расчетов с кредиторами.

"Нафтогаз" рассчитается с кредиторами

Так что выплаты НАК "Нафтогаз" осуществит 26 июля. Напомним, ранее компания сообщала, что у нее есть деньги на счете, чтобы рассчитаться с собственниками евробондов, однако без согласования Кабмина не может направить их владельцам облигаций.

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Также в НАК признали, что предложение относительно отсрочки выплат по еврооблигациям не было поддержано собственниками еврооблигаций, а значит, выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены собственниками евробондов 26 июля (включая льготный период).

В компании отметили и то, что в соответствии с распоряжением Кабмина от 21 июля "Нафтогаз" может производить расчеты по еврооблигациям исключительно после отдельного согласования таких действий правительством.

Предупреждение "Нафтогаза" о "жестком дефолте"

В компании отметили, что 22 июля финансовый директор "Нафтогаза", а 23 июля уже председатель правления "Нафтогаза", в соответствии с решением правления, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат.

В своих обращениях к правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае "жесткого дефолта" (нарушения обязательств по выплатам), который наступит, если правительство не согласует "Нафтогазу" выплату держателям облигаций,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Однако на момент публикации этого сообщения "Нафтогаз" не получил согласования правительства, и соответственно не может перечислить средства для выплат владельцам облигаций.

В компании также сообщили, что во исполнение вышеупомянутого решения правительства "Нафтогаз" готовит новый проект соглашения для получения согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат.

Что этому предшествовало

21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нафтогаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.

Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.

Какие евробонды "Нафтогаза" сейчас в обращении

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году:

в июле – трехлетние на 335 миллионов долларов под 7,375% и пятилетние на 600 миллионов евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),

в ноябре – семилетние на 500 миллионов евро с доходностью 7,625%, дата погашения выпуска на 335 миллионов долларов – 18 июля 2022 года.

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