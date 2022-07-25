"Нафтогаз" предупредил о "жестоком дефолте" по евробондам
Источник:БизнесЦензор
"Нафтогаз" не получил согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов. Также компания не получила согласия правительства на проведение расчетов с кредиторами.
"Нафтогаз" рассчитается с кредиторами
Так что выплаты НАК "Нафтогаз" осуществит 26 июля. Напомним, ранее компания сообщала, что у нее есть деньги на счете, чтобы рассчитаться с собственниками евробондов, однако без согласования Кабмина не может направить их владельцам облигаций.
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Также в НАК признали, что предложение относительно отсрочки выплат по еврооблигациям не было поддержано собственниками еврооблигаций, а значит, выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены собственниками евробондов 26 июля (включая льготный период).
В компании отметили и то, что в соответствии с распоряжением Кабмина от 21 июля "Нафтогаз" может производить расчеты по еврооблигациям исключительно после отдельного согласования таких действий правительством.
Предупреждение "Нафтогаза" о "жестком дефолте"
В компании отметили, что 22 июля финансовый директор "Нафтогаза", а 23 июля уже председатель правления "Нафтогаза", в соответствии с решением правления, обратились в Кабмин за согласованием этих выплат.
В своих обращениях к правительству национальная компания сообщила о том, что на счетах компании есть средства для осуществления выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае "жесткого дефолта" (нарушения обязательств по выплатам), который наступит, если правительство не согласует "Нафтогазу" выплату держателям облигаций,
– говорится в сообщении "Нафтогаза".
Однако на момент публикации этого сообщения "Нафтогаз" не получил согласования правительства, и соответственно не может перечислить средства для выплат владельцам облигаций.
В компании также сообщили, что во исполнение вышеупомянутого решения правительства "Нафтогаз" готовит новый проект соглашения для получения согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат.
Что этому предшествовало
- 21 июля Кабмин своим решением признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нафтогаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.
- "Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.
- Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.
Какие евробонды "Нафтогаза" сейчас в обращении
В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году:
- в июле – трехлетние на 335 миллионов долларов под 7,375% и пятилетние на 600 миллионов евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),
- в ноябре – семилетние на 500 миллионов евро с доходностью 7,625%, дата погашения выпуска на 335 миллионов долларов – 18 июля 2022 года.
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