"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"
Джерело:"Нафтогаз"
Українська компанія "Нафтогаз" знову буде судитися з російським "газпромом". "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій "газпрому".
"Газпром" не сплатив транзит газу через територію України
Повідомляється, що "Нафтогаз" вимагає від "газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.
До речі "Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями
У "Нафтогазі" повідомили, що місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія).
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати".
За його словами, росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода. Тому "Нафтогаз" вимагає, щоб "газпром" розрахувався в повному обсязі, як це передбачає контракт.
Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов,
– заявив Вітренко.
Що відомо про арбітраж "Нафтогазу" проти "газпрому"
- У травні Вітренко пригрозив "газпрому" новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом.
- Зокрема, підписаний у 2019 році контракт передбачав умову "качай або плати". Тобто російська сторона зобов'язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно з контрактом.
- Згодом Вітренко повідомляв, що "Нафтогаз" розпочне заключний етап підготовки звернення до міжнародного арбітражу проти "газпрому".
- За оцінками Вітренка, сума позовних претензій "Нафтогазу" до "газпрому" може становити до 12 мільярда доларів.