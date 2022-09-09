"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Українська компанія "Нафтогаз" знову буде судитися з російським "газпромом". "Нафтогаз" подав прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі щодо дій "газпрому".

"Газпром" не сплатив транзит газу через територію України

Повідомляється, що "Нафтогаз" вимагає від "газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

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У "Нафтогазі" повідомили, що місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія).

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що транзитний контракт 2019 був підписаний на умовах "качай або плати".

За його словами, росіяни, починаючи з травня, качають і платять менше, ніж передбачає угода. Тому "Нафтогаз" вимагає, щоб "газпром" розрахувався в повному обсязі, як це передбачає контракт.

Ми використаємо наш досвід перемог над росіянами в арбітражі і змусимо їх заплатити і цього разу. При чому це лише початок, Нафтогаз оцінює можливість заявлення додаткових умов,

– заявив Вітренко.

Що відомо про арбітраж "Нафтогазу" проти "газпрому"