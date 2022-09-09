"Газпром" не оплатил транзит газа через территорию Украины
Сообщается, что "Нафтогаз" требует от "газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.
Кстати "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям
В "Нафтогазе" сообщили, что место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати".
По его словам, россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предполагает сделка. Поэтому "Нафтогаз" требует, чтобы "газпром" рассчитался в полном объеме, как это предусматривает контракт.
Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. Причем это только начало, "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных условий,
– заявил Витренко.
Что известно об арбитраже "Нафтогаза" против "газпрома"
- В мае Витренко пригрозил "газпрому" новым арбитражем в случае неуплаты неиспользованных транзитных мощностей по контракту.
- В частности, подписанный в 2019 году контракт предусматривал условие "качай или плати". То есть российская сторона обязана оплачивать не только мощности, через которые осуществляет физический транзит, но и неиспользованные, забронированные согласно контракту.
- Впоследствии Витренко сообщал, что "Нафтогаз" начнет заключительный этап подготовки обращения к международному арбитражу против "газпрома".
- По оценкам Витренко, сумма исковых претензий "Нафтогаза" к "газпрому" может составить до 12 миллиардов долларов.