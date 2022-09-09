"Газпром" не оплатил транзит газа через территорию Украины

Сообщается, что "Нафтогаз" требует от "газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

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В "Нафтогазе" сообщили, что место проведения арбитража – Цюрих (Швейцария).

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати".

По его словам, россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предполагает сделка. Поэтому "Нафтогаз" требует, чтобы "газпром" рассчитался в полном объеме, как это предусматривает контракт.

Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз. Причем это только начало, "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных условий,

– заявил Витренко.

Что известно об арбитраже "Нафтогаза" против "газпрома"