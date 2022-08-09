"Нафтогаз " – стійкий бізнес: кредитори компанії не погодились на реструктуризацію боргу

Частина власників євробондів НАК "Нафтогазу" вважають компанію стійким бізнесом. Тому нова пропозиція компанії щодо реструктуризації боргу за єврооблігаціями не знайшла у них підтримки.

"Нафтогаз" 26 липня оголосив про технічний дефолт, оскільки компанія не змогла здійснити виплати за євробондами їх власникам. Згодом НАК надіслав чергову пропозицію, що містила додаткові стимули, включно з додатковими виплатами відсотків власникам бондів. Щоб забезпечити підтримку дворічного мораторію на виплати боргу після того, як початкова пропозиція була відхилена.

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Власники облігацій, яких представляє Dechert, розуміють і співчувають труднощам, з якими зараз стикається Україна внаслідок триваючого військового конфлікту з росією,

– йдеться в заяві юридичної фірми, яка представляє власників євробондів.

Водночас власники євробондів "Нафтогазу" впевнені у стійкості українського енергетичного оператора, що підкреслила компанія Dechert.

Разом з тим, компанія (НАК "Нафтогаз" – 24 канал) залишається стійким бізнесом, який працює на надійній фінансовій основі, і не стикається з проблемами, які постають перед Україною на суверенному рівні,

– додали в заяві юридичної фірми.

Що цьому передувало

21 липня Кабмін визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" раніше звертався до власників євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат.

Агентство Reuters повідомило, що консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.

25 липня компанія повідомила, що не отримала згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на 335 мільйони доларів та попередила про "жорсткий дефолт" за євробондами.

26 липня "Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями.

Наступного дня, 27 липня, компанія повідомила, що запропонує власникам євробондів нову угоду з відтермінування виплат.

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Dechert не розкриває частку власників облігацій, яку він представляє. Власники мають проголосувати за пропозицію до 12 серпня.– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.