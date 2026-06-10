Україна посилює газову безпеку: "Нафтогаз" уперше забронював СПГ-потужності в Європі

Група Нафтогаз забронювала довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі. Така подія відбулася вперше.

Що повідомили у Нафтогазі щодо СПГ

Мова йде про СПГ-термінал в Клайпеді – місті у Литві на період з 2033 до 2044 року, про що повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

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Сергій Корецький Голова правління "Нафтогазу" Для України це важливий крок у диверсифікації джерел та маршрутів постачання газу. Раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями. Тепер виходимо на новий рівень співпраці та планування поставок.

Як зазначив очільник компанії, такі рішення:

мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України;

розширюють можливості доступу до глобального ринку СПГ;

зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання.

Нафтогаз став одним із п’яти замовників, які забронювали довгострокові потужності термінала. Разом з українською компанією це зробили Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Дякую Уряду України та литовським партнерам за співпрацю та довіру. Це ще один важливий крок до посилення енергетичної безпеки України та всього європейського регіону,

– написав Корецький.

Відповідну процедуру розподілу успішно завершив оператор термінала KN Energies.

Що ще відомо про "Нафтогаз" та постачання газу

Нагадаємо, що у березні поточного року "Нафтогаз" обговорив із грецькою делегацією збільшення постачання скрапленого природного газу через грецькі порти та "Вертикальний коридор". Як повідомив Сергій Корецький, окрему увагу приділили можливостям збільшення обсягів постачання газу. Також у компанії поінформували колег про ситуацію в газовому секторі після найскладнішого опалювального сезону в умовах постійних атак.

Крім того, у березні Україна та США обговорили можливості розширення фінансових інструментів для збільшення закупівель американського СПГ та обладнання. Зокрема, з 2025 року "Нафтогаз" придбав уже близько 1 мільярда кубометрів американського скрапленого газу.