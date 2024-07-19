Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі за єврооблігаціями

Нафтогаз виплатив обов’язкові зобов'язання за єврооблігаціями згідно з графіком реструктуризації. Очільник Нафтогазу Олексій Чернишов зазначив, що наступний платіж заплановано на листопад 2024 року.

Нафтогаз здійснив необхідні платежі

Олексій Чернишов зазначив, що виконання зобов’язань демонструє надійність компанії та відкриває можливості для залучення нових інвестицій.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії.

У листопаді 2022 року Нафтогаз звернулася до власників єврооблігацій з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку рішення щодо виходу з дефолту.

У травні 2023 року компанія досягла домовленостей з інвесторами про реструктуризацію єврооблігацій. У червні 2023 року Уряд схвалив умови реструктуризації єврооблігацій 2022-2026 років, запропоновані Нафтогазом.