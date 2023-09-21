Уже без боргів: Нафтогаз вийшов з дефолту
Джерело:Нафтогаз
НАК Нафтогаз України вдалося погасити борги перед євробондами. Завдяки цьому компанія оголосила, що виходить із дефолту.
Нафтогаз вийшов з дефолту
Нафтогаз виконав умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 і 2026 роках та здійснив необхідні для цього платежі.
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Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає нам змогу розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами.
Також він наголосив, що такого компромісу вдалося досягти завдяки роботі фінансових та юридичних радників.Нагадаємо! 28 липня Нафтогаз України отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року.
Нафтогаз призначили постачальником "останньої надії"
Під час воєнного стану та 6 місяців після нього або до скасування рішення уряду, НАК Нафтогаз буде постачальником "останньої надії". Такий статус компанія отримала поза конкурсом.
Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.
Нині Нафтогаз обслуговує приблизно 98% населення України, тому що інші компанії припинили свою роботу. Тариф для населення становить – 7,96 гривні за кубометр газу.