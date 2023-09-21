Уже без боргів: Нафтогаз вийшов з дефолту

НАК Нафтогаз України вдалося погасити борги перед євробондами. Завдяки цьому компанія оголосила, що виходить із дефолту.

Нафтогаз вийшов з дефолту

Нафтогаз виконав умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 і 2026 роках та здійснив необхідні для цього платежі.

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Олексій Чернишов Глава компанії НАК Нафтогаз України Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає нам змогу розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами.

Також він наголосив, що такого компромісу вдалося досягти завдяки роботі фінансових та юридичних радників.

Нафтогаз призначили постачальником "останньої надії"

28 липня Нафтогаз України отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року.

Під час воєнного стану та 6 місяців після нього або до скасування рішення уряду, НАК Нафтогаз буде постачальником "останньої надії". Такий статус компанія отримала поза конкурсом.

Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.

Постачальник "останньої надії" це компанія, яка надає послуги клієнту, у випадку, якщо всі інші компанії він неї відмовилися або не можуть це робити через технічні причини.

Нині Нафтогаз обслуговує приблизно 98% населення України, тому що інші компанії припинили свою роботу. Тариф для населення становить – 7,96 гривні за кубометр газу.