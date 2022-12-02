Ціна питання – 4 мільярди доларів: "Нафтогаз" шукає гроші на газ для генерації електроенергії

Для того, щоб забезпечити потреби українців в електроенергії під час опалювального сезону, необхідно закупити додаткові близько 3 мільярдів кубометрів газу. Ці об'єми палива застрахують від військових ризиків, які можуть спричинити повне вимкнення світла.

Про це під час зустрічі з послами G7 та Делегацією ЄС повідомив Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

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Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, для генерації електроенергії на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 мільярдів кубів газу, що в грошовому еквіваленті сьогодні — понад 4 мільярдів доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів,

— пояснив Олексій Чернишов.

Він додав, що під час повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об’єктів енергетичної інфраструктури. Лише 17 листопада Росія поцілила у понад 10 об’єктів з видобутку газу — вони складають третину національного видобутку. Водночас наша компанія відповідає за забезпечення газом більшості споживачів.

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Отримання додаткових об'ємів палива