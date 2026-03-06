ЄС не може вгамувати Орбана: чому Україна не хоче ремонтувати "Дружбу"

Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 мільярдів євро, доки Київ не відновить постачання російської нафти через трубопровід "Дружба". Однак жодних гарантій, що після цього Будапешт скасує своє вето, досі немає.

Чому Україна не ремонтує "Дружбу"?

Саме тому Україна не поспішає з ремонтом нафтопроводу й не хоче поновлювати транзит російської нафти до Угорщини, пише РБК-Україна, посилаючись на джерело у владі.

Дивіться також Угорщина зламає Україну: Орбан зробив вражаючу заяву

Річ у тім, що Євросоюз закликає Україну пришвидшити ремонт трубопроводу, який був пошкоджений унаслідок російського обстрілу. Проте у Брюсселі не можуть дати гарантій, що це допоможе змінити позицію Будапешта щодо кредиту у 90 мільярдів.

Ми питаємо: а ви даєте гарантію, що тоді Орбан розблокує 90 млрд? Вони щось нерозбірливе відповідають. Ми знову питаємо: так а в чому проблема?! Вони кажуть: ви повинні розблокувати "Дружбу",

– говорить джерело.

Однак в українській владі акцентують, що Угорщина ще й до ситуації з "Дружбою" виступала проти позики Україні, і ЄС не може переконати Орбана.

Тому Київ не вважає, що має закрити очі на погрози Будапешта і качати для ньогоКолаж 24 / GettyImages нафту з Росії, не отримавши гарантій про виділення коштів.

Якщо ми будемо без 90 мільярдів, то чому ми маємо ремонтувати розбитий росіянами нафтопровід і транспортувати російську нафту, наче нічого не сталось?

– додав співрозмовник видання.

Важливо! Нафтопровід "Дружба" був пошкоджений наприкінці січня 2026 року внаслідок російської атаки. Тоді постраждало обладнання нафтоперекачувальної станції "Броди", тому транзит російської нафти до Угорщини став неможливим.

Чому Будапешт ще блокує кредит Україні?

У Києві також вважають, що Орбан використовує рішення щодо кредиту у 90 мільярдів для тиску на Євросоюз. Він нібито вже давно хоче отримати 300 мільйонів гривень за допомогою європейської оборонної програми.

Однак ЄС не поспішає давати ці кошти Угорщині, тому Будапешт виступає проти його рішень. Водночас Брюссель не може обійти блокування політика. Натомість тисне на Україну.

До речі, припущення України підтримують і європейські дипломати. Проте вони говорять, що Орбан затримує рішення щодо 90 мільярдів, аби змусити Єврокомісію схвалити заявку Угорщини на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро, пише Politico.

Будапешт подав заявку на цей кредит в межах програми SAFE. За цим механізмом країни ЄС можуть отримати пільгове фінансування на спільні оборонні закупівлі, щоб посилити захист від російської агресії,

– пише видання.

Втім, у Брюсселі заявку Будапешту не погодили, хоч і відкидають припущення про свідоме блокування оборонної позики.

Зауважте! Вчора стало відомо, що Єврокомісія може виділити грошову допомогу на ремонт трубопроводу "Дружба" через програму бюджетної допомоги Україні та направити експертів для пришвидшення робіт, пише Bloomberg.

Яка ситуація зараз навколо "Дружби"?